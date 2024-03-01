Минобороны Финляндии заявило о подписании контракта с США на поставку авиабомб на $96 млн
12:32 01.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство обороны Финляндии объявило о приобретении у США на сумму более $96 млн вооружений для истребителей F-35 — авиабомб JDAM и SDB-I. Об этом сообщается в пресс-релизе Минобороны страны.
«Закупка охватывает бомбовые системы JDAM и SDB-I, оборудование и услуги на период 2024–2030 годов», — говорится в сообщении. Ведомство уточнило, что, помимо бомб, закупка включает «пусковые установки BRU-61, учебные материалы, инструкции, запасные части, принадлежности, транспортные услуги, а также услуги по обучению и поддержке со стороны производителя и поставщика».
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