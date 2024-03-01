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Минобороны Индии подписало контракт на поставку ракет BrahMos суммой почти $2,5 млрд

13:05 01.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны Индии подписало контракт с российско-индийским предприятием BrahMos Aerospace на поставку сверхзвуковых крылатых ракет общей суммой почти $2,5 млрд. Об этом оборонное ведомство сообщило в пресс-релизе.

«Подписан контракт с BrahMos Aerospace на поставку ракет BrahMos на сумму 2,36 миллиарда долларов. Эти ракеты будут использовать для боевого оснащения и учений ВМС Индии», — говорится в релизе.

Также подписан еще один контракт с BrahMos Aerospace на $120 млн, который предполагает поставку ракетных систем для ВМС. Таким образом, общая сумма соглашений составляет $2,48 млрд.

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