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Медведев поручил в сжатые сроки оптимизировать себестоимость вооружений

16:12 01.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, первый замглавы Военно-промышленной комиссии Дмитрий Медведев провел заседание созданной рабочей группы по проверке обоснованности ценообразования продуктов военного назначения. Он поручил ее членам, среди которых вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров, в сжатые сроки оптимизировать себестоимость вооружений.

По словам Медведева, во исполнение положений послания президента Федеральному собранию, необходимо «добиваться максимума на каждый рубль оборонных расходов». «В самые сжатые сроки нужно будет добиться оптимизации структуры себестоимости вооружений особо востребованных средств поражения и другой военной техники», — подчеркнул первый зампред Военно-промышленной комиссии.

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