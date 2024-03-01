Киев рассчитывает получить 2 млрд евро от Нидерландов по соглашению по безопасности
18:35 01.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Сегодня мы с [и. о. премьера] Марком Рютте подписали двустороннее соглашение о безопасности между Украиной и Нидерландами. Документ предусматривает два миллиарда евро военной помощи от Нидерландов в этом году, а также дальнейшую оборонную помощь в течение следующих десяти лет», — написал он в своем телеграм-канале. Как утверждает президент Украины, встреча с нидерландским премьером прошла в Харькове.
Зеленский указал, что подписанное соглашение также определяет приоритеты оказания помощи в сфере ПВО, артиллерии, морских и дальнобойных средств «с особым акцентом на укрепление Воздушных сил Вооруженных сил Украины».
«Согласно документу, Нидерланды также поддерживают будущее членство Украины в ЕС и НАТО», — подчеркнул украинский президент.
НОВОСТИ
- 17:40 01.03.2024
- Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы граждан РФ в запасе
- 17:12 01.03.2024
- Офицеры ФРГ планировали обратиться к Лондону для планирования удара по Крымскому мосту
- 17:00 01.03.2024
- Шесть человек отравились угарным газом при пожаре после взрыва в доме в Серпухове
- 16:32 01.03.2024
- Шольц заверил, что не допустит вовлечения военнослужащих ФРГ в украинский конфликт
- 16:12 01.03.2024
- Медведев поручил в сжатые сроки оптимизировать себестоимость вооружений
- 16:00 01.03.2024
- Зеленский выберет судей, прежде чем обратиться в КС Украины насчет своей легитимности
- 15:59 01.03.2024
- Сбер на Всемирном фестивале молодежи поможет молодым людям начать свое дело
- 15:55 01.03.2024
- Финальный матч по фиджитал-баскетболу со Сбером завершился на «Играх будущего»
- 15:32 01.03.2024
- Для Азербайджана война с Арменией закончилась — помощник президента
- 15:16 01.03.2024
- Вице-спикер Мосгордумы: Москва планомерно выполняет поручения президента по сохранению памятников истории
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать