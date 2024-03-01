Киев рассчитывает получить 2 млрд евро от Нидерландов по соглашению по безопасности

18:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина и Нидерланды подписали соглашение о гарантиях безопасности, в рамках которого Амстердам выделит Киеву 2 млрд евро военной помощи в 2024 году. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



«Сегодня мы с [и. о. премьера] Марком Рютте подписали двустороннее соглашение о безопасности между Украиной и Нидерландами. Документ предусматривает два миллиарда евро военной помощи от Нидерландов в этом году, а также дальнейшую оборонную помощь в течение следующих десяти лет», — написал он в своем телеграм-канале. Как утверждает президент Украины, встреча с нидерландским премьером прошла в Харькове.



Зеленский указал, что подписанное соглашение также определяет приоритеты оказания помощи в сфере ПВО, артиллерии, морских и дальнобойных средств «с особым акцентом на укрепление Воздушных сил Вооруженных сил Украины».



«Согласно документу, Нидерланды также поддерживают будущее членство Украины в ЕС и НАТО», — подчеркнул украинский президент.







