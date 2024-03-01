В XII Зимней Спартакиаде «Роснефти» участвовало рекордное число спортсменов

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В Красноярске завершились XII Зимние спортивные игры «Роснефти», за победу в которых в нынешнем году боролось рекордное число участников - более 650 спортсменов из 39 команд. Игры состоялись 25-29 февраля, они собрали представителей дочерних обществ и центрального аппарата управления самой крупной нефтяной компании РФ. Соревнования в нынешнем сезоне проводились в четырех видах спорта: хоккее, лыжах и биатлоне, а также в новой для спартакиады дисциплине - керлинге.

В общекомандном зачете XII Зимних спортивных игр победила команда «Ангара» Ангарской нефтехимической компании, с 2012 года уже 13 раз становившаяся чемпионом, а также 6 раз призером Летних и Зимних игр «Роснефти». На втором месте - команда «Башнефть-Добыча», на третьем «Уфаоргсинтеза».

В хоккейном турнире первое место заняла команда «Уфаоргсинтеза», на втором – «Ангара», на третьем – «Верхнечонскнефтегаза». В лыжной эстафете лидировали представители «Самаранефтегаза», за ними были сотрудники «Ангары», затем – компании «Башнефть-Добыча». Особый интерес в этот раз вызвали соревнования по биатлону, которые были включены в программу Зимней спартакиады «Роснефти» только в 2023-м. В нынешнем году победителем эстафеты по биатлону стал «Куйбышевский НПЗ», на втором и третьем местах - сборные «Юганскнефтегаза» и «РН-Ванкор».

Также состоялись семейные соревнования по керлингу, приуроченные к Году семьи в России. Керлинг впервые был включен в программу игр, но очень заинтересовал нефтяников. Первое в турнире заняли представители «Саратовского НПЗ» Екатерина Ильина и Максим Пичугин, второе – Дарья и Андрей Кушнаревы из «Востсибнефтегаза», на третьем – Валентина и Иван Аршиновы, представляющие «Оренбургнефть».

Кроме того, жюри поощряло участников игр за дисциплину, командный дух и волю к победе. Самой дисциплинированной командой признана

«КЦ Башнефть», наиболее сплоченной – «Востсибнефтегаз», а самой прогрессивной – «Тюменнефтегаз». Лучшим дебютантом признали «Башнефть-Строй», а обладателем диплома «За волю к победе» стала команда «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

Напомним, «Роснефть» активно популяризирует спорт и здоровый образ жизни как среди сотрудников компании, так и среди жителей регионов, в которых у нее есть предприятия. Ежегодные летние и зимние Спартакиады - важная часть деятельности компании в этой сфере.