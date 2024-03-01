Алексея Навального похоронили на Борисовском кладбище Москвы

20:51 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Похороны Алексея Навального прошли на Борисовском кладбище Москвы. Как передает корреспондент ТАСС, в церемонии из близких родственников участвовали только родители Навального, вдова и дети на прощание с ним не приехали.

На траурной церемонии были также посол США в России Линн Трейси, дипломаты из Франции, Германии, Норвегии и Дании. Отпевание Навального прошло в храме иконы Божией Матери "Утоли моя печали" в Марьино.

За правопорядком следили сотрудники правоохранительных органов.