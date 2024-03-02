Многое говорит о том, что запись о планах атаки на Крымский мост является подлинной - Bild

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Публикация в российских СМИ записи предполагаемого разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост стала «неприятной неожиданностью» для Вооруженных сил ФРГ (Бундесвер). Об этом пишет газета Bild.

Как отмечает издание, «многое говорит о том, что запись является подлинной, даже если Бундесвер пока официально и не подтвердил подлинность». Bild указала, что Бундесвер «попытался ограничить ущерб» — аккаунты в социальной сети X, которые распространяли запись, были заблокированы в Германии.