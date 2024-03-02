В Росгвардии называют падение БПЛА возможной причиной ЧП в Петербурге
14:00 02.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Падение беспилотника, предположительно, стало причиной ЧП в в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщило в своем телеграм-канале ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«Сегодня, 2 марта, около 07.15 дежурные наряды вневедомственной охраны Росгвардии <…> получили сообщение о происшествии на Пискаревском проспекте <…>, оперативно прибыли на место и совместно с экстренными службами организовали эвакуацию жителей многоквартирного дома, который получил повреждения, предположительно в результате падения БПЛА», — говорится в сообщении.
Жители дома на Пискаревском проспекте в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, пострадавшие в результате ЧП, получат компенсации от властей города. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов после общения с жителями.
«Пострадавшие обеспечены питанием и всем необходимым. Всем пострадавшим будет выплачена компенсация. Повреждения будут устранены за счет города», — передала ТАСС слова губернатора руководитель управления информации городской администрации Инна Карпушина.
Жители пострадавших квартир временно размещены в здании ближайшего детского сада. Медицинская помощь после ЧП на Пискаревском проспекте потребовалась шести жителям, один человек госпитализирован.
НОВОСТИ
- 14:15 02.03.2024
- Израиль и ХАМАС достигли на переговорах некоторого прогресса - СМИ
- 12:49 02.03.2024
- Очередь грузовиков на въезде в Литву из Белоруссии за неделю выросла более чем в половину
- 12:42 02.03.2024
- Депутат Мосгордумы: В столице поручения президента по развитию спорт инфраструктуры активно исполняются
- 12:32 02.03.2024
- Москвичи тестируют систему электронного голосования перед выборами
- 11:55 02.03.2024
- В ФРГ задумались о «повороте» системы здравоохранения в строну оказания помощи раненым в ходе конфликта
- 11:27 02.03.2024
- Всемирный фестиваль молодежи будет показан в метавселенной от Сбера
- 09:30 02.03.2024
- Второе марта в Москве по прогнозам синоптиков будет довольно теплым
- 09:10 02.03.2024
- В Пентагоне получили от РФ уведомление об учебном пуске ракеты «Ярс»
- 09:00 02.03.2024
- Многое говорит о том, что запись о планах атаки на Крымский мост является подлинной - Bild
- 20:51 01.03.2024
- Алексея Навального похоронили на Борисовском кладбище Москвы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать