В Росгвардии называют падение БПЛА возможной причиной ЧП в Петербурге

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Падение беспилотника, предположительно, стало причиной ЧП в в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщило в своем телеграм-канале ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Сегодня, 2 марта, около 07.15 дежурные наряды вневедомственной охраны Росгвардии <…> получили сообщение о происшествии на Пискаревском проспекте <…>, оперативно прибыли на место и совместно с экстренными службами организовали эвакуацию жителей многоквартирного дома, который получил повреждения, предположительно в результате падения БПЛА», — говорится в сообщении.

Жители дома на Пискаревском проспекте в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, пострадавшие в результате ЧП, получат компенсации от властей города. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов после общения с жителями.

«Пострадавшие обеспечены питанием и всем необходимым. Всем пострадавшим будет выплачена компенсация. Повреждения будут устранены за счет города», — передала ТАСС слова губернатора руководитель управления информации городской администрации Инна Карпушина.

Жители пострадавших квартир временно размещены в здании ближайшего детского сада. Медицинская помощь после ЧП на Пискаревском проспекте потребовалась шести жителям, один человек госпитализирован.