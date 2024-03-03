Глава Минобороны ФРГ ответил на вопросы СМИ по поводу перехвата разговора о Крымском мосте
19:45 03.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны ФРГ Борис Писториус не исключил, что Генпрокуратура ФРГ после завершения внутренней проверки в Бундесвере может возбудить уголовное дело в связи с перехватом разговора высокопоставленных военных, в котором обсуждалась возможная атака на Крымский мост с использованием ракет Taurus.
«Насколько я знаю, пока нет [Генпрокуратура не возбудила дело]», — сказал министр журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. «Но это, конечно, зависит от результатов расследования BAMAD (Федеральное ведомство военной контрразведки Германии — прим. ТАСС), так что следует дождаться этих результатов. Я уверен, что если будут обнаружены отправные точки, свидетельствующие о противоправных действиях, то компетентные органы, конечно, начнут расследование», — сказал он.
«Ясно, что большая часть информации, которая обсуждалась во время этого разговора, была уже ранее известна благодаря публичной дискуссии, что в общем и целом не относится к другой части. Нужно прояснить, почему ее тогда обсуждали и можно ли было ее обсуждать», — сказал глава Минобороны.
«Пока нет окончательных результатов [проверки]. Я надеюсь, что они появятся в первые дни следующей недели», — заявил Писториус журналистам.
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