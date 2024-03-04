Военная ситуация в конфликте на Украине развивается в интересах России — Орбан

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Время в конфликте на Украине не на стороне Западе, военная ситуация развивается в интересах России. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Будапеште на конференции, организованной Торгово-промышленной палатой страны.

«Год назад военная ситуация была не столь очевидной, как сейчас. Теперь совершенно ясно, что она склоняется в сторону России», — сказал глава правительства. Он отметил, что «большинство стран Западной Европы, к сожалению, считают, что время на стороне Запада и в случае продолжения войны можно будет достичь более выгодных позиций» для начала переговоров. «По этому вопросу в Европе идут активные дебаты, и Венгрия одна из немногих стран, кто думает иначе», — отметил Орбан.