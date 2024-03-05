Длительность рабочего дня в РФ достигла максимума за 19 лет — Росстат

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средняя продолжительность рабочего дня в России в 2023 году установила рекорд за последние 19 лет и достигла 7,17 часа, пишет РБК со ссылкой на проанализированные данные Росстата.

Как отмечает издание, в 2023 году средняя фактическая длительность рабочего дня в России увеличилась на 0,9% (или 4 минуты) по сравнению с результатом 2022 года. В среднем за год продолжительность рабочего времени в расчете на одного работника выросла на 17,3 часа, до 1,77 тыс. часов в год. Показатели продолжительности рабочего времени как за целый год, так и в расчете на один день в 2023 году стали рекордными за весь период доступной статистики на сайте Росстата (с 2005 года). Предыдущий рекорд был установлен в 2019 году, когда средняя длительность рабочего дня составляла 7,15 часа, а за год средний работник отрабатывал 1,76 тыс. часов.

Во ВНИИ труда Минтруда РФ рассказали РБК, что рост длительности среднего рабочего времени происходит в связи с высокой загрузкой производственных мощностей.

По данным Росстата, самый длинный рабочий день в 2023 году был у сотрудников сферы рыболовства и рыбоводства — в среднем они работали по 8,21 часа. На втором месте — работники, которые занимаются административной деятельностью и оказанием сопутствующих услуг, куда входят, например, деятельность турагентств и обслуживание зданий и территорий (7,61 часа); на третьем — занятые в сфере добычи металлических руд (7,6 часа). Меньше всех в день работали сотрудники воздушного и космического транспорта (6,14 часа), работники сферы добычи угля (6,56 часа), нефти и газа (6,86 часа), образования (6,8 часа), гостиниц и общепита (6,92 часа), а также производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (6,94 часа). Меньше среднероссийского показателя трудились работники отрасли производства нефтепродуктов (6,95 часа), занятые в ремонте и монтаже машин и оборудования (6,97 часа).