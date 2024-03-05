Собянин: Количество квартирных краж в Москве уменьшилось в 35 раз

15:19

В Москве количество совершенных в общественных местах преступлений снизилось в 2,7 раза с 2010 года. Об этом накануне мэр столицы Сергей Собянин заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам градоначальника, Москва сегодня стала одним из самых безопасных мегаполисов мира: «За последние 13 лет общее количество квартирных краж сократилось в 35 раз, разбоев – в 10 раз, грабежей – в 14 раз. Число преступлений, совершенных в общественных местах, снизилось в 2,7 раза по сравнению с 2010 годом».

Крайне важна для профилактики правонарушений и снижения уровня преступности имеющаяся в распоряжении столичной полиции городская система видеонаблюдения, объединяющая около 230 тыс. видеокамер. Снятые ими видео с 2020 года обрабатывает особая система видеоаналитики, использующая технологию распознавания лиц. Она позволила обнаружить уже более 26 тыс. человек, находящихся в розыске.

По данным городских властей, с 2015 года в Москве также в 13 раз уменьшилось количество краж и угонов автомобилей – с 8 739 до 676 случаев в год. Причина такого результата – использование специального программного обеспечения «Паутина» для розыска автомобилей. Это IT-решение было разработано при поддержке правительства Москвы и объединяет камеры фотовидеофиксации во всех регионах РФ за исключением новых территорий.