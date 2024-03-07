Китай будет защищать свои права в Южно-Китайском море — глава МИД
10:00 07.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай будет отстаивать свои права и отвечать на провокации в Южно-Китайском море (ЮКМ). Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на пресс-конференции в рамках 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) 14-го созыва.
«Китай предпримет оправданные действия для защиты своих прав в соответствии с законом и ответит на необоснованные провокации быстрыми и законными контрмерами в Южно-Китайском море», — заявил глава китайской дипломатии. Он отметил, что китайцы «жили и работали» в Южно-Китайском море на протяжении многих поколений, а острова в ЮКМ долгое время находились под юрисдикцией китайского правительства.
«Сегодня Южно-Китайское море является самым загруженным, безопасным и свободным морским путем в мире», — подчеркнул Ван И. Он призвал страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) для поддержания мира и стабильности в ЮКМ разрешать разногласия посредством диалога, консультаций или переговоров между непосредственно вовлеченными государствами.
«Мир на море должен поддерживаться Китаем и странами АСЕАН, работающими сообща», — сказал Ван И. Он предложил ускорить переговоры по кодексу поведения в Южно-Китайском море.
КНР несколько десятилетий ведет споры с некоторыми странами по поводу территориальной принадлежности отдельных островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. В первую очередь речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). Эти споры касаются Брунея, Вьетнама, Малайзии и Филиппин.
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