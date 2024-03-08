В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность - мэрия

12:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в телеграм-канале мэрии Белгорода.



«Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении.



Как уточнил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, запущена сирена ракетной опасности. «Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — отметил глава региона.



