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В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность - мэрия

12:35 08.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в телеграм-канале мэрии Белгорода.

«Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении.

Как уточнил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, запущена сирена ракетной опасности. «Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — отметил глава региона.

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