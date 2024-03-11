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Фильм о создателе американской атомной бомбы получил семь "Оскаров"

09:32 11.03.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Фильм «Оппенгеймер» стал триумфатором церемонии вручения премии «Оскар». Биографическая драма Кристофера Нолана, повествующая о создателе американской атомной бомбы, завоевала семь наград.

Лента была признана лучшим фильмом года. Киллиан Мёрфи, исполнивший в ней главную роль, получил «Оскар» в номинации «Лучший актёр». Роберт Дауни-младший удостоился кинопремии в категории «Лучшая мужская роль второго плана».

Сам Кристофер Нолан признан лучшим режиссёром. Музыка Людвига Горанссона из этого фильма стала лучшим саундтреком. «Оппенгеймер» также был отмечен в категориях «Лучший монтаж» и «Операторская работа».

При этом премию «Оскар» в номинации «Лучшая актриса» за роль в картине «Бедные-несчастные» получила Эмма Стоун.  Говорит Москва

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