Фильм о создателе американской атомной бомбы получил семь "Оскаров"

09:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Фильм «Оппенгеймер» стал триумфатором церемонии вручения премии «Оскар». Биографическая драма Кристофера Нолана, повествующая о создателе американской атомной бомбы, завоевала семь наград.

Лента была признана лучшим фильмом года. Киллиан Мёрфи, исполнивший в ней главную роль, получил «Оскар» в номинации «Лучший актёр». Роберт Дауни-младший удостоился кинопремии в категории «Лучшая мужская роль второго плана».

Сам Кристофер Нолан признан лучшим режиссёром. Музыка Людвига Горанссона из этого фильма стала лучшим саундтреком. «Оппенгеймер» также был отмечен в категориях «Лучший монтаж» и «Операторская работа».

При этом премию «Оскар» в номинации «Лучшая актриса» за роль в картине «Бедные-несчастные» получила Эмма Стоун. Говорит Москва