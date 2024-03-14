Устроивший пожар в клубе Костромы сержант Ионкин получил 20 лет колонии строгого режима
15:32 14.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Второй Западный окружной военный суд назначил 20 лет колонии строгого режима военнослужащему Станиславу Ионкину, устроившему пожар в клубе «Полигон» в Костромской области, где погибли 13 человек. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
«Признать Ионкина виновным и по совокупности преступлений окончательно назначить ему 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — огласил приговор судья.
Гособвинение в ходе прений сторон просило назначить военнослужащему 16 лет колонии строгого режима, а также лишить Ионкина звания гвардии сержанта и медали «За отвагу».
НОВОСТИ
- 16:32 14.03.2024
- Бундестаг ФРГ отклонил резолюцию о поставках ракет Taurus Украине
- 16:12 14.03.2024
- Столтенберг признал, что удары Украины по кораблям ЧФ РФ наносились ракетами НАТО
- 16:00 14.03.2024
- Путин дал старт началу строительства ВСМ Москва — Петербург
- 15:12 14.03.2024
- ЕС не хочет «бросать Россию в объятия Китая» — Боррель
- 15:00 14.03.2024
- Радиационный фон на Запорожской АЭС не превышен — ФМБА России
- 14:54 14.03.2024
- На онлайн-голосовании в Москве предусмотрели режим электронной очереди
- 14:47 14.03.2024
- Сотрудники Сбера в Тюменской области спасли клиентов от вооруженного грабителя
- 14:37 14.03.2024
- Малый бизнес позитивно оценивает свое положение и перспективы – исследование
- 14:32 14.03.2024
- Олимпийский комитет России никогда не пойдет по пути бойкота Олимпиады — Поздняков
- 14:12 14.03.2024
- Песков назвал реакцию Белого дома на интервью Путина «преднамеренным искажением контекста»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать