Устроивший пожар в клубе Костромы сержант Ионкин получил 20 лет колонии строгого режима

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Второй Западный окружной военный суд назначил 20 лет колонии строгого режима военнослужащему Станиславу Ионкину, устроившему пожар в клубе «Полигон» в Костромской области, где погибли 13 человек. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Признать Ионкина виновным и по совокупности преступлений окончательно назначить ему 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — огласил приговор судья.

Гособвинение в ходе прений сторон просило назначить военнослужащему 16 лет колонии строгого режима, а также лишить Ионкина звания гвардии сержанта и медали «За отвагу».