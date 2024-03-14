Европарламент принял резолюцию с требованием к РФ вернуть Румынии ее золото
17:00 14.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутаты Европарламента (ЕП) приняли резолюцию, в которой поддержали требования Румынии о возвращении вывезенного в Россию в 1916–1917 годы румынского золота и исторических архивов, однако диалог на эту тему планируется возобновить тогда, «когда позволит региональная ситуация». Голосование проходило в рамках пленарной сессии ЕП в Страсбурге.
«Европарламент призывает Российскую Федерацию полностью вернуть Румынии оставшуюся часть национального достояния Румынии, отправленного в Россию на хранение в 1916 и 1917 годах, — гласит резолюция. — Призывает Комиссию и Европейскую службу внешних связей включить вопрос о реституции национального достояния Румынии в двусторонние дипломатические приоритеты, регулирующие отношения между ЕС и Россией, как только региональная ситуация позволит возобновить политический диалог между сторонами».
Авторы документа признают, что некоторые культурные, религиозные и архивные ценности, принадлежащие национальной казне, были возвращены Румынии в 1935 и 1956 годах. В то же время текст гласит, что на сегодняшний день «91,5 тонны чистого золота, входящего в резервы Национального банка Румынии, не возвращено, несмотря на протоколы, заключенные при передаче казны России». Также они утверждают, что Россия отказывается вернуть переданные Российской империи ценности, несмотря на создание совместной румынско-российской экспертной комиссии по данному вопросу.
В годы Первой мировой войны (1914–1918 гг.) власти королевской Румынии, которой угрожала германская оккупация, решили эвакуировать главные ценности страны на хранение в Российскую империю. Во время революции и гражданской войны часть находившихся в Кремле сокровищ, в том числе румынских, была вывезена из Москвы. Об их дальнейшей судьбе в исторической литературе высказывались различные гипотезы, однако ни одна из них не нашла окончательного подтверждения.
Румынская сторона неоднократно поднимала вопрос о возвращении золотого запаса, и часть ценностей была возвращена в Бухарест советскими властями в 1935 и 1956 годах. В ходе подписания в 2003 году политического договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между РФ и Румынией была создана Совместная общественная комиссия историков для изучения вопросов, связанных со всем комплексом двусторонних отношений, в том числе вопроса о румынском золоте.
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