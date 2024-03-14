Цена нефти Brent на ICE превысила $85 за баррель
17:40 14.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE превысила $85 за баррель впервые с 7 ноября 2023 года, свидетельствуют данные торгов.
По данным биржи на 17:08 мск, цена Brent росла на 1,37%, до $85,1 за баррель.
К 17:13 мск Brent торговалась на уровне $85,12 (+1,39%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в апреле рос на 1,52%, до $81,06 за баррель.
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