Результаты ДЭГ в Москве озвучат после закрытия участков в Калининградской области

13:45

Результаты сделанного москвичами при помощи системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) выбора в Москве будут озвучены только после закрытия участков в Калининградской области. По словам председателя Мосгоризбиркома (МГИК) Ольги Кирилловой, участки закрываются в 20:00 и через 15 минут после этого будет собран электронный ключ расшифровывания результатов ДЭГ. «После 20:15 мы приступаем к процедуре соединения ключей, и с этого момента – старт подсчета голосований, - сказала Кириллова. - В соответствии в постановлением ЦИК РФ публиковать какие-либо результаты голосования на выборах президента РФ можно только после 21:00 17 марта, когда голосование завершится во всех регионах».

По словам председателя Мосгоризбиркома, в используемом для наблюдения за ходом выборов обзервере на период действия этого запрета будет приостановлено отображение транзакций с расшифрованными голосами, статус подсчета можно видеть в режиме реального времени с помощью виджета, который показывает процент расшифровки бюллетеней.

«После 21:00 мы с вами можем говорить о результатах, - отметила глав МГИК. - Ну а то, что касается подсчета бумажных бюллетеней, это процесс не столь быстрый, и поэтому комиссии в установленном порядке приступят к этой работе. Но результаты подведутся уже по мере поступления информации от них. Сначала в ТИК, а потом из ТИКов – к нам».

Как уже сообщала «Независимая газета» выборы президента РФ завершатся 17 мата в 20.00. до этого времени можно проголосовать в электронном формате или при помощи бумажных бюллетеней на избирательном участке.