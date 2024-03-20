Молдавия отказалась участвовать в расследовании атаки дрона на аэродром в Приднестровье
16:12 20.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Молдавии не примут участие в расследовании атаки беспилотника на аэродром воинской части в Приднестровье, так как инцидент произошел за пределами зоны безопасности приднестровского конфликта. Об этом заявил вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян, комментируя приглашение, направленное властями непризнанной республики.
«Насколько я понимаю, инцидент произошел за пределами зоны безопасности. В связи с этим представители Объединенной контрольной комиссии (которая управляет миротворческой операцией в Приднестровье) не смогут присутствовать», — цитирует вице-премьера молдавское издание Агора. Он высказал мнение, что атака была совершена, чтобы отвлечь внимание от проведения выборов президента РФ в Приднестровье, которые проводились в этот день вопреки запрету молдавских властей.
«Для нас это больше похоже на провокацию. Мы ждали, что может произойти нечто подобное. События, которые могут отвлечь внимание — во второй половине дня у нас меньше говорили о выборах, чем о вертолете», — пояснил Серебрян.
Следственный комитент Приднестровья квалифицировал как диверсию удар FPV-дроном по транспортному вертолету Ми-8МТ вооруженных сил республики, который хранился на бывшем военном аэродроме севернее Тирасполя, возбуждено уголовное дело. МИД непризнанного Приднестровья назвал атаку «терактом» и обратился за помощью в расследовании к посредникам на переговорах между Тирасполем и Кишиневом — ОБСЕ, России и Украине.
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