Молдавия отказалась участвовать в расследовании атаки дрона на аэродром в Приднестровье

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Молдавии не примут участие в расследовании атаки беспилотника на аэродром воинской части в Приднестровье, так как инцидент произошел за пределами зоны безопасности приднестровского конфликта. Об этом заявил вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян, комментируя приглашение, направленное властями непризнанной республики.

«Насколько я понимаю, инцидент произошел за пределами зоны безопасности. В связи с этим представители Объединенной контрольной комиссии (которая управляет миротворческой операцией в Приднестровье) не смогут присутствовать», — цитирует вице-премьера молдавское издание Агора. Он высказал мнение, что атака была совершена, чтобы отвлечь внимание от проведения выборов президента РФ в Приднестровье, которые проводились в этот день вопреки запрету молдавских властей.

«Для нас это больше похоже на провокацию. Мы ждали, что может произойти нечто подобное. События, которые могут отвлечь внимание — во второй половине дня у нас меньше говорили о выборах, чем о вертолете», — пояснил Серебрян.

Следственный комитент Приднестровья квалифицировал как диверсию удар FPV-дроном по транспортному вертолету Ми-8МТ вооруженных сил республики, который хранился на бывшем военном аэродроме севернее Тирасполя, возбуждено уголовное дело. МИД непризнанного Приднестровья назвал атаку «терактом» и обратился за помощью в расследовании к посредникам на переговорах между Тирасполем и Кишиневом — ОБСЕ, России и Украине.