Скважину к оставшимся в шахте горнякам в Приамурье планируют пробурить за 2,5 — 3 дня

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели начали бурить скважину к предполагаемому месту нахождения горняков в шахте на руднике «Пионер» в Амурской области, где после обрушения породы находятся горняки. На эти работы потребуется 2,5 — 3 дня, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

«Специалисты бурят первую разведывательную скважину, стартовали сегодня около 15:00 (09:00 мск), скорость бурения — 100 метров в сутки. Планируют, что до цели дойдут за два с половиной — три дня», — говорится в сообщении.