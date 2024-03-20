Скважину к оставшимся в шахте горнякам в Приамурье планируют пробурить за 2,5 — 3 дня
17:00 20.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спасатели начали бурить скважину к предполагаемому месту нахождения горняков в шахте на руднике «Пионер» в Амурской области, где после обрушения породы находятся горняки. На эти работы потребуется 2,5 — 3 дня, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.
«Специалисты бурят первую разведывательную скважину, стартовали сегодня около 15:00 (09:00 мск), скорость бурения — 100 метров в сутки. Планируют, что до цели дойдут за два с половиной — три дня», — говорится в сообщении.
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