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Глава Роскосмоса назвал причину отмены старта «Союза МС-25»

19:00 21.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Причиной отмены пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим аппаратом «Союз МС-25» стала просадка напряжения химического источника тока, заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

«Причина — просадка напряжения химического источника тока», — сказал он.

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