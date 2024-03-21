Глава Роскосмоса назвал причину отмены старта «Союза МС-25»
19:00 21.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Причиной отмены пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим аппаратом «Союз МС-25» стала просадка напряжения химического источника тока, заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов.
«Причина — просадка напряжения химического источника тока», — сказал он.
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