ДнепроГЭС остановила работу

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Днепровская ГЭС, являющаяся крупнейшей гидроэлектростанцией Украины, остановила работу после пожара и повреждений. Об этом заявил директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота.

«На сегодняшний день станция не работает», — сказал он в эфире телеканала «Рада».

ДнепроГЭС расположена в подконтрольном Киеву городе Запорожье и состоит из двух станций — ГЭС-1 и ГЭС-2. «На сегодняшний день станция — ни одна, ни вторая — не работает. Поэтому мы отрабатываем разные режимы, как будем пропускать воду», — уточнил он. Перед этим директор сообщал, что ГЭС-2 находится в критическом состоянии.