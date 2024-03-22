0
0
45
НОВОСТИ

ДнепроГЭС остановила работу

14:00 22.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Днепровская ГЭС, являющаяся крупнейшей гидроэлектростанцией Украины, остановила работу после пожара и повреждений. Об этом заявил директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота.

«На сегодняшний день станция не работает», — сказал он в эфире телеканала «Рада».

ДнепроГЭС расположена в подконтрольном Киеву городе Запорожье и состоит из двух станций — ГЭС-1 и ГЭС-2. «На сегодняшний день станция — ни одна, ни вторая — не работает. Поэтому мы отрабатываем разные режимы, как будем пропускать воду», — уточнил он. Перед этим директор сообщал, что ГЭС-2 находится в критическом состоянии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 22.03.2024
Банк России второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых
0
57
13:32 22.03.2024
Еврокомиссия надеется, что тарифы на зерно подорвут доходы РФ
0
148
13:20 22.03.2024
Песков назвал формирование нового кабмина «достаточно келейным» процессом
0
169
13:07 22.03.2024
Пенсионерам стал доступен «Накопительный счет» Сбера со ставкой до 14% годовых
0
199
13:05 22.03.2024
КНР приветствует отказ Киева от списка «спонсоров войны» — МИД
0
181
13:00 22.03.2024
Суд в Бельгии обязал подростков 16-17 лет проголосовать на выборах в Европарламент
0
170
12:32 22.03.2024
Отправка войск НАТО на Украину казалась немыслимой, но сейчас обсуждается Западом — Орбан
0
235
12:20 22.03.2024
В Харькове прозвучало не менее 20 взрывов — подполье
0
261
12:05 22.03.2024
Глава МИД Польши назвал приглашение Украины в НАТО «предлогом для войны с РФ»
0
278
12:00 22.03.2024
На Украине утверждают, что ДнепроГЭС-2 находится «в критическом состоянии»
0
282

Возврат к списку