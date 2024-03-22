ДнепроГЭС остановила работу
14:00 22.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Днепровская ГЭС, являющаяся крупнейшей гидроэлектростанцией Украины, остановила работу после пожара и повреждений. Об этом заявил директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота.
«На сегодняшний день станция не работает», — сказал он в эфире телеканала «Рада».
ДнепроГЭС расположена в подконтрольном Киеву городе Запорожье и состоит из двух станций — ГЭС-1 и ГЭС-2. «На сегодняшний день станция — ни одна, ни вторая — не работает. Поэтому мы отрабатываем разные режимы, как будем пропускать воду», — уточнил он. Перед этим директор сообщал, что ГЭС-2 находится в критическом состоянии.
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