Снижение объемов поставок нефти из РФ не отразится на уровне жизни россиян — Силуанов
16:12 22.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Снижение объемов поставок российской нефти на мировой рынок никак не скажется на уровне жизни россиян, заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на лекции в Финансовом университете,
«Как это (снижение объемов поставки российской нефти — прим. ТАСС) скажется на доходах государства или жизни людей? Никак не скажется. Почему? Потому что если мы контролируем объем добычи и экспорта нефти и вместе с нашими партнерами регулируем предложение нефти в целом на рынке, то мы контролируем цены», — сказал министр.
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