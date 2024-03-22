Снижение объемов поставок нефти из РФ не отразится на уровне жизни россиян — Силуанов

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Снижение объемов поставок российской нефти на мировой рынок никак не скажется на уровне жизни россиян, заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на лекции в Финансовом университете,

«Как это (снижение объемов поставки российской нефти — прим. ТАСС) скажется на доходах государства или жизни людей? Никак не скажется. Почему? Потому что если мы контролируем объем добычи и экспорта нефти и вместе с нашими партнерами регулируем предложение нефти в целом на рынке, то мы контролируем цены», — сказал министр.