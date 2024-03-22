Раненые и пострадавшие есть в ходе ЧП в «Крокус сити холле» в Подмосковье

21:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пострадавшие и раненые есть среди посетителей и работников «Крокус сити холла» в Московской области после взрыва и автоматной стрельбы, которую открыли неизвестные. Об этом ТАСС сообщили очевидцы.

«Предварительно установлено, что в результате взрыва и стрельбы из автомата в „Крокус сити холле“ есть раненые и пострадавшие», — сказал собеседник агентства.