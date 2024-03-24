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НОВОСТИ

Росстат привел оценку численности населения РФ на начало 2024 года

07:52 24.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Росстат актуализировал оценку численности постоянного населения России на 1 января 2024 года. Она составила 146,15 млн человек, тогда как на 1 января 2023 года население всей РФ составляло 146,44 млн, сообщается на сайте Росстата. В среднем в 2023 году этот показатель составлял 146,29 млн человек.

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