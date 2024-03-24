Компания-владелец намерена восстановить «Крокус Сити Холл»

07:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Компания «Крокус интернешнл», владеющая «Крокус сити холлом» в подмосковном Красногорске, выразила глубокие соболезнования в связи с терактом и сообщила, что концертный зал будет восстановлен.

«Мы никогда не забудем тех, кто пал жертвой террористов. То, что разрушено их грязными руками, будет восстановлено», — говорится в сообщении на сайте компании.