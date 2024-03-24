Компания-владелец намерена восстановить «Крокус Сити Холл»
07:30 24.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Компания «Крокус интернешнл», владеющая «Крокус сити холлом» в подмосковном Красногорске, выразила глубокие соболезнования в связи с терактом и сообщила, что концертный зал будет восстановлен.
«Мы никогда не забудем тех, кто пал жертвой террористов. То, что разрушено их грязными руками, будет восстановлено», — говорится в сообщении на сайте компании.
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