Сбер собрал более 360 миллионов рублей пожертвований пострадавшим и семьям погибших в «Крокус Сити Холле»

12:18

За выходные на благотворительный счет, который открыли Сбер и Российский Красный Крест в субботу 23 марта, поступило уже более 360 млн руб. для помощи пострадавшим и семьям погибших во время теракта в Крокус Сити Холле.

Всего совершено почти полмиллиона благотворительных переводов. Пожертвования продолжают поступать, сообщает пресс-служба Сбера.

Оказать финансовую поддержку можно любым удобным способом: переводом средств через приложение СберБанк Онлайн, банкоматы, терминалы, а также в офисах банка. Комиссия при переводе не взимается.