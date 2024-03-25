Сбер собрал более 360 миллионов рублей пожертвований пострадавшим и семьям погибших в «Крокус Сити Холле»
12:18 25.03.2024
За выходные на благотворительный счет, который открыли Сбер и Российский Красный Крест в субботу 23 марта, поступило уже более 360 млн руб. для помощи пострадавшим и семьям погибших во время теракта в Крокус Сити Холле.
Всего совершено почти полмиллиона благотворительных переводов. Пожертвования продолжают поступать, сообщает пресс-служба Сбера.
Оказать финансовую поддержку можно любым удобным способом: переводом средств через приложение СберБанк Онлайн, банкоматы, терминалы, а также в офисах банка. Комиссия при переводе не взимается.
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