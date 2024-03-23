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Сбер и «Российский Красный Крест» открыли счет для помощи пострадавшим и семьям погибших в теракте в Крокус Сити Холле

11:30 23.03.2024

Сбер выражает глубокие соболезнования семьям погибших 22 марта во время теракта в Крокус Сити Холле в Подмосковье, говорится в сообщении банка. Сбер совместно с благотворительным фондом «Российский Красный Крест» открыл специальный благотворительный счет для помощи пострадавшим и близким жертв теракта. Первое пожертвование на счет было внесено от банка.

Желающие могут оказать финансовую поддержку и помощь переводом средств через приложение СберБанк Онлайн, банкоматы, терминалы, а также в офисах банка. Комиссия при переводе взиматься не будет.

Расчетный счет и реквизиты для перечисления средств:

Наименование: РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ, РКК

ИНН/КПП: 7728014523/ 772801001

Расчетный счёт: 40703810100020000067

Банк: ПАО Сбербанк

БИК: 044525225

Корр. счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: Благотворительное пожертвование на помощь семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холл».

Компания СберМаркет на период выходных дней, 23 и 24 марта, отменяет в Москве комиссию за доставку продуктов из магазинов, чтобы поддержать клиентов, которые предпочитают остаться дома.

Сбер также напоминает, что москвичи, готовые стать донорами, могут ознакомиться с рекомендациями и адресами на специальном сайте https://navigator.mosgorzdrav.ru/article/kak-stat-donorom/ .

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