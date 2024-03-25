В Харькове досрочно завершат отопительный сезон из-за повреждений энергообъектов
17:32 25.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Харькова досрочно завершают отопительный сезон, чтобы сократить нагрузку на поврежденную энергосистему. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов.
Он напомнил, что после взрывов 22 марта были повреждены «основные энергетические объекты», обеспечивающие энергоснабжение города. «Дефицит электроэнергии все еще ощутим. Поэтому едва ли не единственной из возможных мер по уменьшению нагрузки на энергосистему представляется досрочное завершение отопительного сезона. Только это позволит нам обеспечить электроэнергией максимальное количество потребителей и дать горячую воду в дома харьковчан», — сказал Терехов в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.
По словам мэра, отключать отопление начнут во вторник. «Температура воздуха на улице благоприятная», — добавил он.
Терехов также сообщил, что, несмотря за возобновление работы метро, мощностей на остальной электротранспорт города не хватает. Вместо трамваев и троллейбусов ходят автобусы, которые продолжают работать по схеме полного отключения электроэнергии.
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