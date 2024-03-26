ЕС поддерживает Киев не из любви к украинцам - Боррель

10:05 Источник: РБК

Евросоюз поддерживает Украину, поскольку это отвечает интересам объединения, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель в эфире CNN.

«Это вопрос не только щедрости. Дело не в поддержке Украины из-за любви к украинскому народу. Это в наших интересах, а также в интересах США», — сказал он, подчеркнув, что они понесут «огромные потери» в случае победы России. Именно поэтому Брюссель призывает Вашингтон как можно скорее согласовать новый пакет помощи Киеву, добавил Боррель. РБК