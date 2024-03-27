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Президент Аргентины планирует уволить порядка 70 тыс. госслужащих

11:00 27.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Аргентины планируют уволить около 70 тыс. государственных служащих в ближайшее время. С таким утверждением выступил президент Аргентины Хавьер Милей на закрытии Форума латиноамериканских экономистов.

«Мы уволили 50 тыс. государственных служащих, с ними были расторгнуты контракты. Прошу обратить внимание, что сейчас количество контрактов сокращается и будет аннулировано 70 тыс. контрактов», — приводит его слова портал La Politica Online.

По данным портала, правительство намерено расторгнуть десятки тысяч «ненужных» контрактов, срок действия которых истекает 31 марта.

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