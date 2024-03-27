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Россияне сэкономили 1,5 миллиарда рублей при оплате Кредитной СберКартой в аптеках и медучреждениях

12:42 27.03.2024

Более 9 млн клиентов Сбера сэкономили 1,5 млрд руб. при оплате покупок в категории «Здоровье» по Кредитной СберКарте, воспользовавшись ставкой 9,8%, сообщает пресс-служба кредитной организации. У карты бесплатное обслуживание и уведомления, беспроцентный период 120 дней, если клиент не уложился в этот срок, он заплатит 9,8% годовых за покупки в аптеках и медицинские услуги в поликлиниках, больницах и роддомах (кроме стоматологии и офтальмологии). Наибольшая доля покупок в категории «Здоровье» по Кредитной СберКарте – у жителей Москвы, Юга России и Поволжья.

«Мы установили максимально низкую ставку по Кредитной СберКарте для оплаты покупок в аптеках и за медицинские услуги в 2021 году – во время пандемии COVID-19, когда ценность здоровья стала еще более очевидной, – напомнил директор дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка Игорь Ковалев. – Несмотря на рост ключевой ставки ЦБ, мы сохранили нашу ставку в категории «Здоровье» на уровне 9,8%. Мы продолжим делать акцент на социальных аспектах нашей работы и продолжим предоставлять сниженную ставку как для старых, так и для новых клиентов».

Ставка 9,8% по Кредитной СберКарте также действует при оплате онлайн-покупок одежды, техники и других товаров на Мегамаркете.

В 2023 году портал «Банки.ру» назвал Кредитную СберКарту картой года.

По итогам 2022 года карта победила в номинации «Лучшая кредитная карта для массовых клиентов», получив премию Frank Credit Cards Award. Премия была вручена в результате масштабного исследования рынка кредитных карт России аналитической и консалтинговой компании Frank RG.

В сентябре 2021 года Frank RG признал Кредитную СберКарту самой выгодной в России картой с длительным льготным периодом.

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