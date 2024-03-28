МО КНР заявило, что вмешательство США создает нестабильность в Южно-Китайском море

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вмешательство Вашингтона в территориальные споры в Южно-Китайском море (ЮКМ) является главным фактором турбулентности в регионе. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь.

«Вмешательство США является крупнейшим фактором нестабильности в Южно-Китайском море», — указал У Цянь.

По его словам, «Соединенные Штаты вообще не имеют права вмешиваться, и военное сотрудничество между США и Филиппинами не должно наносить ущерб территориальному суверенитету Китая».

Он отметил, что Пекин стремится к надлежащему урегулированию разногласий в Южно-Китайском море. В то же время Китай готов решительно защищать свой суверенитет, права и интересы, сказал У Цянь.