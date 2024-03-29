Соотечественникам в Таджикистане предложили получить статус репатрианта в РФ

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гражданам Таджикистана, а также живущим в республике гражданам России и тем, кто отказался от гражданства РФ, российские власти предлагают получить статус репатрианта, введенный с 1 января 2024 года. Предложение было озвучено на встрече с соотечественниками, которая прошла в Душанбе с участием представителей посольства России, представительства МВД РФ в Таджикистане и Россотрудничества.

«Появилось понятие „репатриант“. Это граждане РФ, которые по состоянию на 24 февраля 2022 года не проживали на территории РФ, жители бывших республик СССР в пределах современных границ РФ», — сказал на встрече глава представительства МВД России в Таджикистане Алексей Егоров.

Получить статус репатрианта и восстановить связь с родиной также могут те, кто отказался от гражданства РФ. К тем, кто не являлся гражданином России, есть определенные требования: в частности, они должны подтвердить, что сами родились или проживали на территории РСФСР или это делали их родственники по прямой восходящей линии (отец, мать, бабушка, дедушка, прабабушка, прадедушка).

Для получения статуса необходимо предоставить документы, которые при их отсутствии можно запросить в российских учреждениях. Соотечественникам из числа репатриантов для участия в госпрограмме не придется подтверждать владение русским языком на уровне, достаточном для общения.

Репатрианты обладают правом переселиться в любой регион России, в том числе те, которые не участвуют в госпрограмме переселения соотечественников (например, Москва, Московская область, Санкт-Петербург). При этом на репатриантов не распространяется часть условий госпрограммы, которые касаются выделения субсидий и материальной помощи.