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На саммит НАТО в Вашингтоне могут приехать лидеры Японии и Южной Кореи - СМИ

11:41 31.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США намерены пригласить премьер-министра Японии Фумио Кисиду и президента Республики Корея Юн Сок Ёля на саммит НАТО, который пройдет в Вашингтоне в июле. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.

По их данным, ожидается, что американский президент Джо Байден также проведет трехстороннюю встречу с лидерами Японии и Южной Кореи во время их визита в Вашингтон. Предполагается, что во время переговоров стороны обсудят ситуацию вокруг Украины, КНДР, расширение сотрудничества в области кибербезопасности и другие темы.

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