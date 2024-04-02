ХАМАС и посредники отклонили предложение о размещении в Газе международного контингента

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители палестинского движения ХАМАС и арабские посредники, представленные Египтом и Катаром, отклонили предложение Израиля о размещении в секторе Газа международного воинского контингента с целью обеспечения безопасности внутри и на границах палестинского анклава. С таким утверждением выступил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

По их данным, в ходе текущих переговоров ХАМАС уведомил посредников, что официально отвергает данное предложение, и арабские посредники выразили свою солидарность с движением в данном вопросе. При этом в ХАМАС подчеркнули, что они не против того, чтобы в Газе находились представители структур ООН и иных международных организаций, которые бы следили за соблюдением режима прекращения огня и способствовали бы доставке в сектор гуманитарной помощи.