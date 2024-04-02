0
0
36
НОВОСТИ

ХАМАС и посредники отклонили предложение о размещении в Газе международного контингента

09:20 02.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители палестинского движения ХАМАС и арабские посредники, представленные Египтом и Катаром, отклонили предложение Израиля о размещении в секторе Газа международного воинского контингента с целью обеспечения безопасности внутри и на границах палестинского анклава. С таким утверждением выступил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

По их данным, в ходе текущих переговоров ХАМАС уведомил посредников, что официально отвергает данное предложение, и арабские посредники выразили свою солидарность с движением в данном вопросе. При этом в ХАМАС подчеркнули, что они не против того, чтобы в Газе находились представители структур ООН и иных международных организаций, которые бы следили за соблюдением режима прекращения огня и способствовали бы доставке в сектор гуманитарной помощи.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:05 02.04.2024
Около 8 тыс. белгородских детей уехали в другие регионы РФ из-за обстрелов
0
85
09:00 02.04.2024
Беспилотники впервые атаковали предприятия на территории Татарстана
0
120
22:40 01.04.2024
Силы ПВО РФ перехватили шесть украинских дронов над Черным морем
0
583
22:00 01.04.2024
В Кривом Роге дважды за сутки поражен аэродром с самолетами ВСУ — подполье
0
676
21:20 01.04.2024
Парламент Израиля утвердил закон, позволяющий закрывать враждебные СМИ в стране
0
636
20:40 01.04.2024
Три человека оказались под завалами после взрыва на шахте в Свердловской области
0
657
20:00 01.04.2024
Иранский генерал погиб при ударе Израиля по консульству Ирана в Дамаске — Reuters
0
726
19:20 01.04.2024
США рискуют быть заподозренными в причастности к терроризму по ситуации в «Крокусе» — СВР
0
810
18:40 01.04.2024
Углубление отношений Армении с Западом не направлено против РФ — партия Пашиняна
0
767
18:00 01.04.2024
Администрация Байдена пытается исказить картину теракта в «Крокусе» — СВР
0
850

Возврат к списку