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НОВОСТИ

Мишустин разделяет стремление изменить миграционную политику в РФ после теракта

15:00 03.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предложения об изменении миграционной политики РФ, которые звучат после теракта в подмосковном «Крокус сити холле», вполне понятны и обоснованны. Такую позицию озвучил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

«Разделяю ваше желание возмездия, когда речь идет о террористах. И с пониманием отношусь к многочисленным предложениям по вопросам миграции в свете недавней трагедии. Стремление принять дополнительные решения понятно и справедливо», — сказал глава кабмина.

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