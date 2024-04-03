Украина и Запад проигрывают РФ в гонке за боеприпасами — Bloomberg
15:32 03.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина и ее западные союзники не могут обогнать Россию по количеству боеприпасов в условиях сокращения военной помощи Киеву. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По их информации, поток западной помощи Киеву в последнее время резко сократился и украинские войска вынуждены экономить боеприпасы. В ряде случаев некоторые артиллерийские орудия в распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпускают лишь один боеприпас в день.
Источники агентства утверждают, что российские военные выпускают в семь раз больше снарядов в зоне боевых действий, чем Украина. Это в два раза больше, чем было еще в январе. «Военная промышленность РФ работает в три смены, а запасы Украины быстро истощаются. Без нашей поддержки эта война может быть проиграна», — сказала агентству премьер Эстонии Кая Каллас.
Как отмечают источники Bloomberg, «союзники президента [Украины] Владимира Зеленского все больше обеспокоены летним наступлением» ВС РФ и тем, что российские военные могут прорвать линии обороны Украины. По информации агентства, вопросы нехватки боеприпасов и рисков российского наступления в среду на встрече в Брюсселе могут поднять главы МИД стран НАТО.
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