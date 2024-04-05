Трамп заявил, что из-за «идиота-президента» Байдена весь мир разрушается

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Весь мир разрушается из-за политики «идиота — президента» США Джо Байдена. Такое мнение выразил бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп.

«Весь мир взрывается из-за этого идиота-президента. Он идиот. Он самый глупый президент, который у нас когда-либо был. Он самый коррумпированный и самый некомпетентный. И он худший президент, который у нас когда-либо был <…>. Если сложить [результаты политики] 10 худших президентов в истории, они не нанесут того ущерба, который этот парень нанес нашей стране», — сказал Трамп в опубликованном в четверг интервью радиоведущему Хью Хьюитту.

«То, что он сделал на границе [с Мексикой], пропустив к этому времени в нашу страну, наверное, 15 млн человек — и еще многие приедут, — это просто безумие. То, что они сделали с нашей страной за три с половиной года, невероятно», — добавил экс-президент, комментируя миграционную политику Байдена.

Трамп также отметил, что, если бы он руководил страной, конфликтов на Украине и в секторе Газа никогда бы не произошло.