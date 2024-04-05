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НОВОСТИ

Шредер считает, что пора искать варианты завершения конфликта на Украине

10:32 05.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (Социал-демократическая партия Германии, занимал пост в 1998–2005 годах) полагает, что настал момент для поиска решений по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью газете Sueddeutsche Zeitung.

Экс-канцлер назвал позитивным предложение своего однопартийца, лидера фракции СДПГ в парламенте Рольфа Мютцениха о необходимости заморозить украинский конфликт. «Пришла пора рассмотреть варианты, чтобы как-то завершить этот [конфликт]», — заявил Шрёдер. В то же время, с его точки зрения, наивно полагать, что Китай может сыграть в этом ключевую роль. «Почему он должен быть заинтересован в этом? <…> Китай больше всех выигрывает от [конфликта на Украине] в плане усиления политического влияния», — пояснил политик. В этой связи он вновь призвал власти Франции и Германии к разработке инициативы по дипломатическому решению украинского кризиса.

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