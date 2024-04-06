У Зеленского остается все меньше пространства для успешного маневра в конфликте - WP
10:45 06.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Возвращение Украины к границам 2014 года представляется все более маловероятным, несмотря на заявления украинского президента Владимира Зеленского о желании вернуть эти территории. Об этом говорится в материале, опубликованном в газете The Washington Post (WP).
Как напоминает издание, ранее Зеленский заявил, что Украина не согласится на меньшее, чем возвращение всех территорий, перешедших под контроль России с 2014 года. По оценкам издания, такое развитие событий «представляется все более маловероятным», поскольку за последний год линия фронта мало изменилась. Газета отмечает, что по мере того, как Россия продвигается в зоне СВО, у Зеленского остается все меньше пространства для успешного маневра, не говоря уже о том, как победить в конфликте с РФ.
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