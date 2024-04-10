Байден обсуждает со своей администрацией возможность закрытия южной границы США
12:20 10.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден обсуждает с членами своей администрации возможность применить президентские полномочия для закрытия границы с Мексикой в рамках борьбы с нелегальными мигрантами.
Байден сообщил об этом, отвечая на вопрос сотрудника американской телекомпании Univision. Журналист пытался выяснить у президента, намерен ли тот подписать исполнительный указ, который позволит обойти Конгресс США, где вопрос границы и выделения средств на борьбу с мигрантами вызывает ожесточенные споры.
«Я это предложил. Мы проверяем, обладаю ли я такими полномочиями. <…>. Нет никакой гарантии, что я сам обладаю подобной властью без опоры на законодательство. Некоторые предложили мне просто попробовать это сделать, [даже если] мое решение может отменить суд. Мы пытаемся прямо сейчас решить эту проблему», — сказал американский лидер в интервью.
Президент отметил, что каждый день южную границу с США пытаются пересечь «более 5 тыс. человек, потому что [власти] не могут справиться с этим вопросом», и для его решения «следует замедлить процесс».
НОВОСТИ
- 12:32 10.04.2024
- Китай не потерпит вмешательства в экономическое сотрудничество с РФ — МИД КНР
- 12:05 10.04.2024
- Израиль не может доверять Эрдогану, будет искать замену турецким товарам — глава МИД
- 12:00 10.04.2024
- Анджей Дуда не полетел на разбившемся под Смоленском самолете из-за болезни дочери — радио
- 11:35 10.04.2024
- Сбер предложил три задачи для участников хакатона «Лидеры цифровой трансформации»
- 11:32 10.04.2024
- Санду избегает любых переговоров с Гагаузией — глава автономии
- 11:20 10.04.2024
- Беспилотники США оказались недостаточно развитыми для конфликта на Украине — WSJ
- 11:05 10.04.2024
- Пашинян считает, что Армения не допустила ошибок в отношениях с Россией
- 11:00 10.04.2024
- Турция может разместить приобретенные у России С-400 у границы с Ираком — СМИ
- 10:32 10.04.2024
- Если Иран атакует Израиль со своей территории, ответ Израиля будет в Иране — МИД Израиля
- 10:20 10.04.2024
- В Курганской области превентивно эвакуированы 1,6 тыс. человек
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать