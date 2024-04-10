Байден обсуждает со своей администрацией возможность закрытия южной границы США

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден обсуждает с членами своей администрации возможность применить президентские полномочия для закрытия границы с Мексикой в рамках борьбы с нелегальными мигрантами.

Байден сообщил об этом, отвечая на вопрос сотрудника американской телекомпании Univision. Журналист пытался выяснить у президента, намерен ли тот подписать исполнительный указ, который позволит обойти Конгресс США, где вопрос границы и выделения средств на борьбу с мигрантами вызывает ожесточенные споры.

«Я это предложил. Мы проверяем, обладаю ли я такими полномочиями. <…>. Нет никакой гарантии, что я сам обладаю подобной властью без опоры на законодательство. Некоторые предложили мне просто попробовать это сделать, [даже если] мое решение может отменить суд. Мы пытаемся прямо сейчас решить эту проблему», — сказал американский лидер в интервью.

Президент отметил, что каждый день южную границу с США пытаются пересечь «более 5 тыс. человек, потому что [власти] не могут справиться с этим вопросом», и для его решения «следует замедлить процесс».