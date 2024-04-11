Спланированная Британией высадка десанта ВСУ пресечена на Тендровской косе — ФСБ
12:20 11.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ совместно с Министерством обороны РФ пресекла спланированную британцами высадку диверсионных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Тендровскую косу в Херсонской области. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«ФСБ совместно с Министерством обороны РФ пресечена спланированная спецслужбами Великобритании высадка на Тендровскую косу Херсонской области диверсионных групп спецназа ВСУ. Проведенная операция стала результатом реализации полученной ФСБ России упреждающей информации о замыслах сил специальных операций ВС Украины и их британских кураторов», — сообщили в ЦОС.
«В ходе боестолкновения десант ВСУ был уничтожен, а гражданин Украины, старший солдат 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ Горин Евгений Борисович, взят в плен», — отметили в ЦОС.
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