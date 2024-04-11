Поражение Украины приведет к тому, что меньше стран захотят быть союзниками США — Пентагон
17:12 11.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поражение Украины в конфликте с Россией приведет к тому, что меньше стран захотят в будущем быть союзниками США. Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи.
«Я думаю, если Украина потерпит поражение, а Россия преуспеет, это будет большой проблемой для сдерживания», — сказал он, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США. «Одна из вещей, которые могут негативно сказаться на нашей способности к сдерживанию, заключается в том, что число стран, желающих встать на нашу сторону, может сократиться», — подчеркнул генерал.
Каволи отметил, что в случае победы в конфликте Россия «будет воодушевлена». «Она окажется в более выгодном географическом положении с военной точки зрения. Так что наша способность к сдерживанию может пострадать от многих факторов», — добавил генерал.
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