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Мужчина ранил ножом себя и двух полицейских в Уфе — Минздрав

11:32 12.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мужчина в Уфе ранил ножом себя и двух полицейских. Госпитализированы нападавший и один из правоохранителей, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Башкирии.

«Мужчина нанес ножом раны себе и двум оперативникам. Нападавшего скорая доставила в РКБ Куватова, одного сотрудника МВД — в госпиталь ветеранов войн, второй от медицинской помощи отказался», — сказано в сообщении.

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