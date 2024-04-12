Мужчина ранил ножом себя и двух полицейских в Уфе — Минздрав

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мужчина в Уфе ранил ножом себя и двух полицейских. Госпитализированы нападавший и один из правоохранителей, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Башкирии.

«Мужчина нанес ножом раны себе и двум оперативникам. Нападавшего скорая доставила в РКБ Куватова, одного сотрудника МВД — в госпиталь ветеранов войн, второй от медицинской помощи отказался», — сказано в сообщении.