Мужчина ранил ножом себя и двух полицейских в Уфе — Минздрав
11:32 12.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мужчина в Уфе ранил ножом себя и двух полицейских. Госпитализированы нападавший и один из правоохранителей, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Башкирии.
«Мужчина нанес ножом раны себе и двум оперативникам. Нападавшего скорая доставила в РКБ Куватова, одного сотрудника МВД — в госпиталь ветеранов войн, второй от медицинской помощи отказался», — сказано в сообщении.
НОВОСТИ
- 12:05 12.04.2024
- Пять БПЛА уничтожено над Белгородской областью
- 12:00 12.04.2024
- Сотрудники ПАО «Россети Северный Кавказ» задержаны за хищение 2,8 млрд руб. — ФСБ
- 11:27 12.04.2024
- Первый квартал показал важность активного управления на фондовом рынке – УК «Первая»
- 11:20 12.04.2024
- Предварительно, в Запорожье поражен завод «Мотор сич» — подполье
- 11:05 12.04.2024
- Путин присвоил первой женщине-космонавту Белоруссии Василевской орден Гагарина
- 11:00 12.04.2024
- Глава Минобороны Британии не исключил передачи лазерного оружия Киеву
- 10:32 12.04.2024
- Передача авианосца под контроль НАТО говорит о «вассальной зависимости» Франции — политик
- 10:20 12.04.2024
- США предложили выпустить долговые обязательства для финансирования Украины — FT
- 10:05 12.04.2024
- Более 210 тысяч туристов посетили курорт Сбера «Манжерок» этой зимой
- 10:05 12.04.2024
- Население Японии за год сократилось почти на 600 тыс. человек
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать