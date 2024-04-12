Первый квартал показал важность активного управления на фондовом рынке – УК «Первая»

11:27

2023 год для российского рынка акций стал один из самых динамичных периодов роста за всю историю. Индекс Мосбиржи вырос более чем на 53% и вернулся к значениям начала 2022 года. Росли практически все сегменты рынка. Однако в 2024 году эксперты не ожидают столь же бурного роста. По мнению аналитиков УК «Первая», в этом году российский рынок может показать доходность до 30%, из которых 20% может принести рост котировок и 10% – дивидендные выплаты.

Как отмечают в УК «Первая», чтобы обеспечить высокий результат, необходимо активно управлять своими вложениями на фондовом рынке и применять стратегию stock picking, тщательно выбирая ценные бумаги для портфеля, поскольку далеко не все бумаги имеют перспективы роста.

На этом фоне высокие результаты в первом квартале 2024 года продемонстрировали открытые ПИФы с активным управлением. И в лидерах здесь управляющая компания «Первая»: сразу несколько ее фондов вошли в топ-5 по доходности.

Так, фонд «Новые возможности», который инвестирует в акции российских компаний с ориентацией на внутренний спрос и хорошим потенциалом роста, с начала года вырос на 23,45% и занял второе место в рейтинге самых доходных фондов портала InvestFunds.

Среди фондов, инвестирующих в облигации федерального займа и корпоративные долговые бумаги надежных эмитентов, также лидируют продукты УК «Первая»: БПИФ «Корпоративные облигации» (+3,5%) и ОПИФ «Фонд российских облигаций» (+3,1%).

Не отстают и фонды смешанного рынка. Так, фонд «Сбалансированный» вошел в топ-5 самых доходных фондов смешанных инвестиций (фонды, которые вкладывают одновременно и в акции, и в облигации), показав прирост пая на 5,46%. Не отстают от него и другие подобные фонды УК «Первая»: «Смешанный с выплатой дохода» и «Взвешенный с выплатой дохода» выросли на 4,90% и 3,26% соответственно.