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НОВОСТИ

Около 200 тыс. заявлений на выплаты из-за паводка направили жители Оренбуржья

13:05 12.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители Оренбургской области направили около 200 тысяч заявлений на получение финансовой поддержки в связи с паводком. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«От жителей уже поступило 199 971 заявление на получение финансовой поддержки. Приняты в работу — 190 536, в том числе на единовременную материальную помощь — 153 334 заявления, на финансовую помощь при утрате имущества — 37 168 заявлений», — отмечается в сообщении.

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