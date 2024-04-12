0
0
132
НОВОСТИ

Губернатора Мурманской области Чибиса выписали из больницы после ранения

15:32 12.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис выписан из больницы после ножевого ранения. Сейчас он находится дома среди родных.

«Наконец-то я дома. Врачи согласились выписать только под строжайшее обещание следовать всем рекомендациям и соблюдать все процедуры в режиме дневного стационара под наблюдением медработников», — написал Чибис в своем телеграм-канале.

«Постепенно иду на поправку. Слава богу, обошлось без осложнений. Огромная благодарность хирургам, анестезиологам-реаниматологам, медсестрам и всем остальным специалистам», — добавил глава области.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 12.04.2024
Лукашенко заявил, что «никакие французы» защищать Украину не будут
0
79
16:12 12.04.2024
ВСУ за неделю потеряли свыше 3 000 военнослужащих на донецком направлении — МО РФ
0
110
16:00 12.04.2024
США ожидают атаки Ирана на военные объекты Израиля дронами и ракетами 12 апреля — CBS
0
131
15:12 12.04.2024
Россия до конца года запустит более 100 космических аппаратов — Мантуров
0
190
15:00 12.04.2024
Вступление Молдавии в ЕС без Приднестровья — это попытка лишить страну будущего — Шор
0
207
14:57 12.04.2024
Сбер совместно с фондом «Инфаркт» подвел первые итоги акции «Проверь свое сердце»
0
198
14:32 12.04.2024
Стамбульский договор может быть основой диалога, но с новыми реалиями — Песков
0
292
14:12 12.04.2024
Лишь 8% жителей ФРГ считают, что Украина сможет выйти победителем из конфликта с Россией
0
282
14:00 12.04.2024
В Кремле не чувствуют готовность Украины к переговорам — Песков
0
274
13:55 12.04.2024
Сбер начал передавать электронные налоговые гарантии напрямую в ФНС
0
268

Возврат к списку