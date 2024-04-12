Губернатора Мурманской области Чибиса выписали из больницы после ранения

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис выписан из больницы после ножевого ранения. Сейчас он находится дома среди родных.

«Наконец-то я дома. Врачи согласились выписать только под строжайшее обещание следовать всем рекомендациям и соблюдать все процедуры в режиме дневного стационара под наблюдением медработников», — написал Чибис в своем телеграм-канале.

«Постепенно иду на поправку. Слава богу, обошлось без осложнений. Огромная благодарность хирургам, анестезиологам-реаниматологам, медсестрам и всем остальным специалистам», — добавил глава области.