Губернатора Мурманской области Чибиса выписали из больницы после ранения
15:32 12.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис выписан из больницы после ножевого ранения. Сейчас он находится дома среди родных.
«Наконец-то я дома. Врачи согласились выписать только под строжайшее обещание следовать всем рекомендациям и соблюдать все процедуры в режиме дневного стационара под наблюдением медработников», — написал Чибис в своем телеграм-канале.
«Постепенно иду на поправку. Слава богу, обошлось без осложнений. Огромная благодарность хирургам, анестезиологам-реаниматологам, медсестрам и всем остальным специалистам», — добавил глава области.
НОВОСТИ
- 16:32 12.04.2024
- Лукашенко заявил, что «никакие французы» защищать Украину не будут
- 16:12 12.04.2024
- ВСУ за неделю потеряли свыше 3 000 военнослужащих на донецком направлении — МО РФ
- 16:00 12.04.2024
- США ожидают атаки Ирана на военные объекты Израиля дронами и ракетами 12 апреля — CBS
- 15:12 12.04.2024
- Россия до конца года запустит более 100 космических аппаратов — Мантуров
- 15:00 12.04.2024
- Вступление Молдавии в ЕС без Приднестровья — это попытка лишить страну будущего — Шор
- 14:57 12.04.2024
- Сбер совместно с фондом «Инфаркт» подвел первые итоги акции «Проверь свое сердце»
- 14:32 12.04.2024
- Стамбульский договор может быть основой диалога, но с новыми реалиями — Песков
- 14:12 12.04.2024
- Лишь 8% жителей ФРГ считают, что Украина сможет выйти победителем из конфликта с Россией
- 14:00 12.04.2024
- В Кремле не чувствуют готовность Украины к переговорам — Песков
- 13:55 12.04.2024
- Сбер начал передавать электронные налоговые гарантии напрямую в ФНС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать