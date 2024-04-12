Лидеры ЕС не хотели обсуждать нужды Киева в сфере обороны на встрече в Брюсселе — Politico
17:00 12.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидеры стран Евросоюза не планировали уделять большое внимание нуждам Украины в сфере обороны на своем неформальном саммите в Брюсселе на следующей неделе, но некоторые государства объединения потребовали включить тему украинского конфликта в повестку дня. Об этом сообщило европейское издание газеты Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Как пишет газета, лидеры стран ЕС хотели сконцентрироваться на обсуждении конкурентоспособности сообщества, а не на вопросе поставок вооружений Киеву, в том числе средств ПВО. Группа стран, которые яро поддерживают Киев, потребовала включить в заявление Европейского совета положения, касающиеся ситуации на Украине. В первоначальном проекте заявления, с которым ознакомились дипломаты, Украина не упоминалась. Источники Politico считают, что отсутствие обсуждений украинского конфликта на уровне сообщества может быть на руку РФ. «Если сложится впечатление, что Европейский совет не обсуждает украинскую тему, то это с учетом развития событий может послужить неверным сигналом», — приводит издание одного дипломата.
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